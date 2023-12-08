Росія тримає в полоні близько 500 медиків, - Україна в ОБСЄ
Росія за час повномасштабного вторгнення взяла в полон близько 500 медичних працівників
Про це передає Укрінформ.
"Ще одним гострим питанням є утримання в полоні українського медичного персоналу. За наявними даними, там перебуває близько 500 медичних працівників", - сказав постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.
За його словами, згідно з Женевськими конвенціями, медичний персонал має особливий статус: "Вони можуть бути затримані лише для надання медичної допомоги українським військовополоненим і мають бути звільнені, як тільки їхня допомога більше не потрібна".
Також посол зазначив, що до цього часу Росія не надала безперешкодного доступу МКЧХ до українських військовополонених.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тисяч цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.
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