У полоні РФ перебуває 28 тис. цивільних українців, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тисяч цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів
Про це він розповів під час виступу на міжнародній конференції з прав людини "Свобода або страх", передає Lb.ua.
Омбудсман розповів про умови, в яких перебувають полонені. Люди втрачають десятки кілограмів ваги, перебувають у критичному стані та довго проходять реабілітацію. Очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду.
"Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону – 77 кілограмів", – зазначає Лубінець.
Наразі Україна не має можливості з'ясувати, де знаходяться полонені українці та встановити їх точну кількість.
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