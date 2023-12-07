У полоні РФ перебуває 28 тис. цивільних українців, - Лубінець

Про це він розповів під час виступу на міжнародній конференції з прав людини "Свобода або страх", передає Lb.ua.

Омбудсман розповів про умови, в яких перебувають полонені. Люди втрачають десятки кілограмів ваги, перебувають у критичному стані та довго проходять реабілітацію. Очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду.

"Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону – 77 кілограмів", – зазначає Лубінець.

Наразі Україна не має можливості з'ясувати, де знаходяться полонені українці та встановити їх точну кількість.