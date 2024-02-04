Окупанти змушують жителів ТОТ писати заяви на відмову від українського громадянства, - ЦНС
Окупанти змушують жителів тимчасово окупованих територій писати заяви на відмову від українського громадянства
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують політику примусової паспортизації на захоплених регіонах. У її межах ворог змушує українців писати заяву на відмову від громадянства. Дана практика була введена в російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ. Щодо громадян інших країн такої практики немає", - пишуть в ЦНС.
Також у Центрі нацспротиву наголошують, що заява слугує для пропаганди та є методом психологічного тиску. Нашою державою не визнане примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства Росії не визнається Україною. І це не є підставою для втрати українського громадянства.
"Такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними", - повідомляє Спротив.
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