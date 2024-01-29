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На ТОТ росіяни паспортизували 35-40% місцевих мешканців, - правозахисник Лисянський

29 січня, 2024 понедiлок
16:31
Війна з Росією паспорт РФ

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський повідомив, що на ТОТ російські паспорти отримали понад 35-40% місцевих мешканців у порівнянні з тими, хто там живе

Таку інформацію він повідомив у етері Еспресо

"Загалом за нашими підрахунками на тимчасово окупованих територіях російські паспорти отримали понад 35-40% місцевих мешканців у порівнянні з тими, хто там живе. Тобто, кількість населення на тимчасово окупованих територіях зменшилась. Тому в росіян немає навіть половини паспортизованого населення на ТОТ", - розповів Лисянський.

Правозахисник наголосив, що росіяни намагаються всіма способами збільшити статистику паспортизації на ТОТ

"Відповідно до цього, росіяни заборонять вʼїзд всім людям, які відмовляються отримувати російські паспорти. Таким чином вони зменшують порівняльну кількість паспортизованих людей. Росіяни роблять усе, щоб розповідати всьому світу, що на ТОТ територіях України більшість населення має російський паспорт", - додав він.

  • З 11 грудня у Росії почали діяти нові правила, що зобов'язують громадян, яким заборонено виїзд із країни, здавати закордонні паспорти, зокрема це стосується призовників. Жителям ТОТ це загрожує забороною на евакуацію.
  • У тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.
  • 15 грудня депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін заявив, що жителі тимчасово окупованого Маріуполя відмовляються брати російські паспорти навіть попри складні умови життя

Теги:
Росія
геноцид
тероризм
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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