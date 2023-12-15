У Маріуполі пролунали вибухи, виникла пожежа в районі базування окупантів
У тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ
Про це повідомили в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.
"Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ", – зазначено в повідомленні.
Журналіст Денис Казанський також повідомив про потужну пожежу в Маріуполі. За його словами, вона спалахнула після прильоту в районі "Метро" і "ПортСіті".
Згодом він додав, що горить у районі розташування окупантів на території бетонного заводу.
Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі також повідомив, що "завдано удару по місцю розташування окупантів у Маріуполі".
О 00:25 15 грудня у телеграм-каналі російського пропагандистського каналу RT з'явилося повідомлення: "ЗСУ випустили три далекобійні ракети у бік Маріуполя". Пропагандисти послалися на терористичну організацію "ДНР" і додали, що інших подробиць не наводять.
У телеграм-каналі Маріуполь.Спротив у цей час розмістили зображення бавовни.
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