У Маріуполі пролунали вибухи, виникла пожежа в районі базування окупантів

Про це повідомили в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ", – зазначено в повідомленні.

Журналіст Денис Казанський також повідомив про потужну пожежу в Маріуполі. За його словами, вона спалахнула після прильоту в районі "Метро" і "ПортСіті".

Згодом він додав, що горить у районі розташування окупантів на території бетонного заводу.





Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі також повідомив, що "завдано удару по місцю розташування окупантів у Маріуполі".

О 00:25 15 грудня у телеграм-каналі російського пропагандистського каналу RT з'явилося повідомлення: "ЗСУ випустили три далекобійні ракети у бік Маріуполя". Пропагандисти послалися на терористичну організацію "ДНР" і додали, що інших подробиць не наводять.

У телеграм-каналі Маріуполь.Спротив у цей час розмістили зображення бавовни.