РФ зобов'язала громадян здавати паспорти в разі заборони на виїзд за кордон

Про це інформує російська служба Радіо Свобода з посиланням на постанову уряду РФ.

Згідно з цією постановою громадянам потрібно протягом п'яти робочих днів передати паспорт на зберігання до органів влади, які його видали (МВС чи МЗС), або до державних організацій, які обмежили своєму співробітнику виїзд за кордон.

У документі також прописано процедуру здачі закордонного паспорта до консульської установи за кордоном, звідки його поштою переправлятимуть до Росії до МВС чи МЗС.

Паспорт, який без поважних причин не зданий на зберігання у вказаний термін, буде визнаний недійсним. Крім того, його можуть вилучити на кордоні.

Натомість повернути закордонний паспорт можна буде лише після зняття обмеження на виїзд. За законом заборонити виїзд за кордон можуть у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності через доступ до держтаємниці або банкрутства.

Відповідно до поправок, прийнятих у червні до закону "Про порядок виїзду та в'їзду до РФ", заборона на виїзд тепер стосується і громадян, покликаних на строкову військову або альтернативну цивільну службу. Він діє з дня направлення порядку денного на роботу або навчання та з моменту його розміщення в реєстрі військового обліку. Отримати документ назад можна буде після проходження служби.