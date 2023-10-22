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Війна з Росією: хроніка
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РФ позбавляє російського громадянства жителів ОРЛО, які відмовились брати участь у війні проти України

22 жовтня, 2023 неділя
10:44
Війна з Росією паспорт РФ

Голова слідчого комітету РФ закликав позбавити російського громадянства тих жителів Луганщини, хто отримав паспорт РФ, але відмовився співпрацювати з російськими окупантами і воювати проти України

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що після найбільшої хвилі примусової паспортизації, що тривала до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, очільник слідчого комітету РФ закликав позбавляти російського громадянства жителів так званої «ЛНР», які відмовлятимуться брати участь у війні проти України.

Слідчий комітет РФ наполіг на необхідності жорстко контролювати кожну спробу ухилення від військового обліку мешканців ОРЛО.

"Ця особа вбачає участь у бойових діях населення окупованої Луганщини пріоритетною. Ніби заслужений юрист, але удає, що не пам'ятає змісту статті 51 Женевської конвенції щодо заборони примусу служби в рядах окупаційних військ жителів захоплених територій", - прокоментував Лисогор.

Він заявив, що достеменно невідомо, які юридичні наслідки для жителів ОРЛО матиме відмова від участі у війні, але припустив, що свободи певної кількості людей можуть бути показово обмежені за відмову.

Лисогор говорить, що після відмови воювати і позбавлення громадянства люди щонайменше не в змозі будуть отримати медичну допомогу, роботу та можливість навчатися. Їм не надаватимуть соціальні та адміністративні послуги, їхні виплати анулюють.

"Отримав паспорт РФ – на війну, відмовився – вмирай без жодних соціальних гарантій. Це вже прийнято на законодавчому рівні. Залишать без можливостей взагалі. Поки є шанс евакуюватися звідти через країни Європи. Так, недешево, але життя і воля набагато дорожчі. Не варто втрачати часу. Його обмаль", - попередив очільник ОВА.

  • Росіяни мобілізують студентів у тимчасово окупованій Луганській області.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
мобілізація
окуповані території
окупанти
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