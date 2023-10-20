Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

За інформацією джерела, на тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти почали мобілізувати студентів денної форми навчання, їх змушують брати академвідпустку.

Відомо про факт мобілізації студентів "Донбаського державного технічного університету" у місті Алчевськ.

"Не кращі справи і на інших окупованих територіях України. Мобілізуючи в свою недоармію українців на окупованих територіях, рашисти здійснюють воєнний злочин. Але їм начхати, всі воєнні злочини вже були ними неодноразово вчинені, а міжнародні закони — порушені", - пише Атеш.