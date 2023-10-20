Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш
Росіяни мобілізують студентів у тимчасово окупованій Луганській області
Про це повідомляє партизанський рух Атеш.
За інформацією джерела, на тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти почали мобілізувати студентів денної форми навчання, їх змушують брати академвідпустку.
Відомо про факт мобілізації студентів "Донбаського державного технічного університету" у місті Алчевськ.
"Не кращі справи і на інших окупованих територіях України. Мобілізуючи в свою недоармію українців на окупованих територіях, рашисти здійснюють воєнний злочин. Але їм начхати, всі воєнні злочини вже були ними неодноразово вчинені, а міжнародні закони — порушені", - пише Атеш.
- 18 жовтня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює примусову незаконну мобілізацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.74Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе