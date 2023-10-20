Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш

Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш

20 жовтня, 2023 п'ятниця
18:32
Війна з Росією окупанти

Росіяни мобілізують студентів у тимчасово окупованій Луганській області

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

За інформацією джерела, на тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти почали мобілізувати студентів денної форми навчання, їх змушують брати академвідпустку.

Відомо про факт мобілізації студентів "Донбаського державного технічного університету" у місті Алчевськ.

"Не кращі справи і на інших окупованих територіях України. Мобілізуючи в свою недоармію українців на окупованих територіях, рашисти здійснюють воєнний злочин. Але їм начхати, всі воєнні злочини вже були ними неодноразово вчинені, а міжнародні закони — порушені", - пише Атеш.

  • 18 жовтня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює примусову незаконну мобілізацію.
Україна
Росія
освіта
російська армія
Луганщина
мобілізація
окуповані території
окупанти
Військові новини
воєнні злочини Росії
Читайте також:
На фото: супутникові знімки
19 жовтня, 2023 четвер
У Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська
USS Carney
19 жовтня, 2023 четвер
Корабель ВМС США перехопив ракети й дрони, запущені з Ємену в бік Ізраїлю, - Пентагон
Україна ЄС
19 жовтня, 2023 четвер
ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
20:03
Анонс
Кінофестиваль Сад пам"яті
Про людей і війну: в Карпатах пройде кінофестиваль "Сад пам’яті"
19:39
водій маршрутки у Червонограді порушив ПДР
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху
19:15
окупанти крим
Катування, ґвалтування і вбивства цивільних: комісія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ в Україні
19:15
Аналітика
Блекаут
Позичені ППО, захист енергооб'єктів від дронів та генератори для мобільних "вишок": як готуються до нового сезону блекаутів
19:10
Іспанія
Неподалік Іспанії виявили російський підводний човен
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 604 дня війни: наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та вертольоти Мі-8 від Хорватії
18:56
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Зоря" здійснила камбек проти "Оболоні": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
18:52
Відновлення екології України після агресії РФ: міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини прибула до Києва
18:50
Ексклюзив
Після ATACMS можна розраховувати на ракети більшої дальності, достатньої для ударів по аеродромах, - політолог Кулик
18:50
Ексклюзив
На фото: монумент "Батьківщина-мати"
У Києві відкрили доступ до "Батьківщини-матері": фоторепортаж Еспресо
18:09
Укренерго
Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
18:08
OPINION
Володимир Омелян
Байден - президент війни, і він вже переміг
18:03
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази
17:59
Нуссаїр Мазрауї, Баварія, Бундесліга
"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
17:58
Кабмін
Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:53
Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства
17:46
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"
17:30
окупанти
РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії
17:30
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
17:24
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України
16:46
лисиця
На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей
16:40
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
16:39
Ексклюзив
Карта. ATACMS
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
16:37
Росія продовжує продукувати фейки
Росія запустила фейк про голову НБУ Пишного
16:36
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: в ньому серед іншого 3 зенітні установки Gepard
16:29
Ексклюзив
ЗСУ завдали ворогу значних втрат під Авдіївкою за співвідношення сил 1:3 на користь росіян, - експерт Селезньов
16:26
Цукор
Американські вчені з'ясували, що глюкоза може бути першопричиною ожиріння
16:18
Ексклюзив
ЗСУ, дрони
Необхідно формувати автономні снайперські групи - вони виконують величезну кількість завдань, - снайпер ЗСУ Чорноморець
16:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
КНДР — новий братній народ росіян. Чому Лавров та Скабєєва змушені були плазувати в Пхеньяні?
16:04
верховний суд крим
Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму
15:56
Оновлено
Джо Байден
Байден анонсував запит коштів для України та Ізраїлю і порівняв Путіна з ХАМАСом, Кремль відреагував
15:51
Дмитро Кулеба
"Сподіваюсь, Орбан вимив руки після того": Кулеба прокоментував зустріч Путіна з прем'єром Угорщини
15:44
Заперечення існування України та агресії РФ: справу митрополита УПЦ МП Лебедя передали до суду
15:16
На фото: Зеленський
Зеленський приїхав до прикордонників на Херсонщину: провів нараду та вручив нагороди
15:11
Ексклюзив
Авдіївка
"Куль і снарядів вистачить на всіх": військовий Фірсов про наступ окупантів на Авдіївському напрямку
15:07
Вірменія
Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару
14:40
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Формально РФ зможе воювати найближчі 3-5 років: військовий експерт Бадрак оцінив військові можливості держави-агресора
14:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія планує встановити на кордоні з Україною сучасну антидронову систему, - ЗМІ
14:29
Мавка
У кінопрокаті Південної Кореї з'явилася українська "Мавка"
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV