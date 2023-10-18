Росія розпочала незаконну "мобілізацію" на ТОТ Херсонщини, – Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює примусову незаконну "мобілізацію" місцевих мешканців до лав своєї армії
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Стверджується, що на Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток про мобілізацію після того, як місцеві прийшли до фейкових військкоматів для уточнення даних.
"При цьому "уточнити дані" мають усі чоловіки регіону", - нагадали в ЦНС.
"Мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців", - додали у Спротиві.
- У червні ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники розробили алгоритм для мобілізації місцевого населення. Зокрема оголошено про створення так званого народного ополчення.
- У липні стало відомо, що окупанти заманюють мешканців ТОТ на війну проти України, обіцяючи їхнім дітям місця в російських вишах.
- Також повідомлялося, що окупанти готуються до нової хвилі "мобілізації" на ТОТ Луганщини.
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