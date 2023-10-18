Росія розпочала незаконну "мобілізацію" на ТОТ Херсонщини, – Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Стверджується, що на Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток про мобілізацію після того, як місцеві прийшли до фейкових військкоматів для уточнення даних.

"При цьому "уточнити дані" мають усі чоловіки регіону", - нагадали в ЦНС.

"Мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців", - додали у Спротиві.