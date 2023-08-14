Росіяни готуються до осінньої хвилі "мобілізації" на тимчасово окупованій Луганщині
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять підготовку до проведення осінньої хвилі призову мирних мешканців на "військову службу"
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Так, іще минулого року ворог утворив "військкомати", які сформували списки жителів ТОТ Луганської області з метою постановки на військовий облік призовників, які представляють в основному молоду верству населення регіону", - йдеться у повідомленні.
"Тепер представники фейкових військкоматів розробили так званий план, відповідно до якого здійснюють обхід щодо проведення звірок наявних призовників на підконтрольних окупантам підприємствах та інших установах", - додали в ЦНС.
- 4 серпня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення призовного віку у РФ до 30 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.96
Купівля 36.96Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе