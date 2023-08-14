Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Так, іще минулого року ворог утворив "військкомати", які сформували списки жителів ТОТ Луганської області з метою постановки на військовий облік призовників, які представляють в основному молоду верству населення регіону", - йдеться у повідомленні.

"Тепер представники фейкових військкоматів розробили так званий план, відповідно до якого здійснюють обхід щодо проведення звірок наявних призовників на підконтрольних окупантам підприємствах та інших установах", - додали в ЦНС.