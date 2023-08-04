Путін підписав закон про збільшення призовного віку в РФ
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення призовного віку в РФ до 30 років
Про це повідомляє Інтерфакс.
Згідно із законом, вік призову на військову службу в Росії з 1 січня 2024 року становитиме від 18 до 30 років. Раніше у РФ забирали до армії військовозобов'язаних віком від 18 до 27 років.
При проходженні першого читання в держдумі проєкт закону передбачав перехід від 18-27 років до 21-30 років. Причому це мало відбуватися поетапно. Однак у другому читанні до документу було внесено поправку, яка зберегла нижню межу призовного віку на рівні 18 років за одночасного підвищення верхньої планки до 30 років. При цьому поетапність більше не передбачається.
- 24 липня Володимир Путін підписав закон, згідно з яким підвищує граничний вік перебування в запасі військових на п'ять років.
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