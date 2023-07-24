Про це йдеться у відповідному документі на сайті правової інформації РФ.

Згідно з документом, підвищення граничного віку стосується громадян, які мають звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків та мічманів.

Так, граничний вік для військовозобов'язаних першого розряду підвищується з 35 до 40 років, другого - з 45 до 50 років, а третього - з 50 до 55 років.

Для старших офіцерів, які мають військові звання, граничний вік перебування в мобілізаційному резерві збільшений до 65 років, для молодших офіцерів - до 60 років.

Окрім цього, підвищується граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві.

Нові норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року, проте до 1 січня 2028 року передбачається перехідний період, протягом якого громадяни, які перебувають у запасі, будуть переводитись у відставку поетапно.