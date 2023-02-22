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Головна війна з Росією Росія може мобілізувати ще мільйон людей, - розвідка ФРН

Росія може мобілізувати ще мільйон людей, - розвідка ФРН

22 лютого, 2023 середа
08:18
війна з Росією російська армія, мобілізація

Російська Федерація може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона солдатів

Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, передає Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Він нагадав, що восени 2022 року було мобілізовано приблизно 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже направлена на поле бою.

"Мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - наголосив Каль.

Очільник німецької спецслужби вважає, що президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів. Адже зараз Путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав очільник BND.

Спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю "точних воєнних, скоріше символічних та демонстративних дій". Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.

На Донбас, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ. За його словами, українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від сил РФ, але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу.

  • 21 лютого американська розвідка попередила, що російський диктатор Володимир Путін невдовзі може оголосити нову хвилю мобілізації, яка охопить сотні тисяч осіб. 
  • 21 лютого у ГУР МО України повідомили, що в Росії у березні планують провести чергову хвилю мобілізації та створюють умови для призову студентів закладів вищої освіти.
  • Своєю чергою аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що в Росії замість того, щоб оголошувати додаткову мобілізацію, хочуть залучати у війні з Україною строковиків.

Росія
Німеччина
російська армія
окупанти
Військові новини
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