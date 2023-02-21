Ще сотні тисяч: розвідка США не виключає нової хвилі мобілізації у РФ, - NYT
Кремлівський диктатор Володимир Путін невдовзі може оголосити нову хвилю мобілізації у Росії, мобілізувавши додатково ще сотні тисяч росіян
Про це повідомляє The New York Times.
"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін - ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", - пише газета.
Журналісти зазначають, що у зверненні до федеральних зборів диктатор знову заявить, що він "рятує" не лише Україну від "нацизму", але й Росію – від "поглинання" НАТО.
Вказується, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно "стало об'єднуючим гаслом у Москві".
Окрім цього, NYT також припускає, що президент РФ представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".
- Нагадаємо, за словами речника Кремля, головною темою послання російського диктатора Володимира Путіна до федеральних зборів, яке заплановане на 21 лютого, буде війна РФ проти України.
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