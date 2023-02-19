Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, Путін 21 січня оцінить перебіг війни проти України, міжнародну ситуацію та розповість про перспективи розвитку Росії.

"Звичайно, на такому відповідальному і дуже складному етапі нашого розвитку та життя всі чекають послання, сподіваючись почути оцінку того, що відбувається, оцінку "спеціальної військової операції", оцінку міжнародної ситуації та бачення президентом того, як ми з цим справляємося, і як ми розвиватимемося далі. Це, я думаю, головне, що всі чекають, і головне, на чому так чи інакше концентруватиметься президент", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що найбільшу увагу в зверненні буде присвячено війні.

"Спеціальна військова операція" так чи інакше впливає на все наше життя, впливає на життя на континенті. І тому, звісно, варто очікувати, що президент багато уваги приділить саме їй", - розповів Пєсков.