Про це у щоденному звіті пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що голова російської депутатської групи Андрій Турчак 16 лютого заявив, що група представила звіт про війну в Україні президенту Росії Володимиру Путіну.

Ймовірно, документ охоплює такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Це питання стане актуальнішим, якщо відбудеться подальша мобілізація. Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до федеральних зборів 21 лютого.

"Кремлю стає все важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування в грудні 2022 року показало, що 52% мали друзів або родичів, які взяли участь в збройній агресії проти України", - підсумували у розвідці Британії.