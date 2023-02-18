Британська розвідка назвала одну з тем, якої Путін торкнеться у зверненні 21 лютого
Однією з тем звернення російського диктатора Володимира Путіна до федеральних зборів стане соціальне забезпечення військових, які воюють проти України
Про це у щоденному звіті пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що голова російської депутатської групи Андрій Турчак 16 лютого заявив, що група представила звіт про війну в Україні президенту Росії Володимиру Путіну.
Ймовірно, документ охоплює такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Це питання стане актуальнішим, якщо відбудеться подальша мобілізація. Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до федеральних зборів 21 лютого.
"Кремлю стає все важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування в грудні 2022 року показало, що 52% мали друзів або родичів, які взяли участь в збройній агресії проти України", - підсумували у розвідці Британії.
- 11 лютого стало відомо, що Володимир Путін готує заходи з проплаченою масовкою на річницю повномасштабного вторгнення на територію України.
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