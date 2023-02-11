Путін готує "святкування" річниці вторгнення в Україну з проплаченою масовкою

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Святкувати" річницю початку війни проти України Путін планує мітингом-концертом у Москві, де він має виступити з промовою.

Зазначається, що на організований владою концерт, вкотре набирають масовку. "Учасникам" пропонують по 500 рублів за кілька годин "роботи". Також на захід збирають студентів, яким обіцяють їжу та "брендовий одяг".

Відомо, що у вересні торік на стадіоні "Лужники" проходив схожий мітинг, однак тоді ж "учасникам" обіцяли 1,5 тисячі рублів.