Путін готує "святкування" річниці вторгнення в Україну з проплаченою масовкою
Російський диктатор Володимир Путін готує свято з проплаченою масовкою на річницю повномасштабного вторгнення на територію України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Святкувати" річницю початку війни проти України Путін планує мітингом-концертом у Москві, де він має виступити з промовою.
Зазначається, що на організований владою концерт, вкотре набирають масовку. "Учасникам" пропонують по 500 рублів за кілька годин "роботи". Також на захід збирають студентів, яким обіцяють їжу та "брендовий одяг".
Відомо, що у вересні торік на стадіоні "Лужники" проходив схожий мітинг, однак тоді ж "учасникам" обіцяли 1,5 тисячі рублів.
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