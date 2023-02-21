Путін не оголошуватиме про мобілізацію найближчим часом, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз всі сили, які є в противника, кинуті на територію України, або перебувають в обмеженій кількості за межами України. Цих сил не вистачає для проведення широкомасштабних наступальних дій, про які знову писала західна преса. Разом з тим, якщо ми говоримо про нову хвилю мобілізації в Росії, то вона дасть результати лише через три місяці. Тут питання не в кількості особового складу, а в спроможності їх підготувати", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що в Росії не буде оголошена нова хвиля мобілізації.

"Я вважаю, що Путін не буде оголошувати мобілізацію найближчим часом. Оскільки у квітні в Росії має починатись період звільнення строковиків, які були покликані на службу раніше. Їх понад 120 тис. осіб. Так от, я думаю, що ці 120 тис. строковиків будуть залишені у війську та переведені у формат мобілізованих. Однак, хочу наголосити, що зараз в Росії немає сил для великих наступальних дій. Тому впродовж наступних кілька тижнів ми будемо спостерігати таку ж динаміку бойових дій, що і зараз", - додав він.