Росіяни хочуть мобілізувати людей, які залишились на тимчасово окупованій Запорізької області
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники розробили алгоритм для мобілізації місцевого населення
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Гауляйтер Запорізької області Євгеній Баліцкій вже оголосив про створення "народного ополчення", куди окупанти збираються приймати на людей будь-якого віку та будь-якої спеціальності.
За інформацією ЦНС, черги до "добровольчих формувань" в регіоні немає.
"Не виключена примусова мобілізація, яка відбулась на захоплених районах Донецької та Луганської областей, де окупаційна адміністрація примусово мобілізувала бюджетників. Метою створення таких формувань є прагнення військово-політичного керівництва РФ поповнити втрати особового складу шляхом залучення місцевого населення", - йдеться у матеріалі.
Такі дії є міжнародним воєнним злочином.
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