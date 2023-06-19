Про це у ранковому зведенні 19 червня звітує Генштаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках" ,- йдеться у повідомленні.

Так, протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

ЗСУ збили російський гелікоптер та уразили 2 пункти управління й райони скупчення окупантів

Авіація сил оборони за 18 червня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уразила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.

Також українським захисникам вдалося знищити ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БПЛА типу Shahed та 7 розвідувальних дронів.

Росія завдала 59 авіаударів та здійснила понад 100 обстрілів з РСЗВ по Україні протягом доби

За добу противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.

Сьогодні вночі, 19 червня, Російська Федерація завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БПЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Привілля, Будівельне, Білокопитове, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Катеринівка, Ободи, Писарівка, Запсілля, Степне, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямку Спірного, успіху не мали.

Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської області та Озерне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російське військо завдало авіаційного удару біля міста Авдіївка.

Здійснило артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару.

Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку армія РФ проводила наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мала.

Завдала авіаційних ударів в районах Благодатного, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Здійснила обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки Донецької області; Левадного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області та Козацького на Херсонщині.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпілське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.