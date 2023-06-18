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На Запоріжжі окупанти мінують ділянки місцевих, які відмовилися від російських паспортів, - Генштаб

18 червня, 2023 неділя
19:37
Війна з Росією окупанти

У Покровському, що на Запоріжжі, окупанти мінують земельні ділянки місцевих жителів, що відмовились від російських паспортів та виїхали на підконтрольну Україні територію

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 18 червня. 

Також зазначається, що земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню. 

За день ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та 8 дронів

З них 3 "шахеди" та 5 розвідувальних дронів.

Своєю чергою авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила один ЗРК ворога. 

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів з РСЗВ та завдали понад 40 авіаударів

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інші цивільні об'єкти.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки, Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Білопілля, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Кислівці на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове  Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка і Мирне Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка і Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки.  Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Сєверне Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Золотох Ниви та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки на Донеччині, Левадного, Малої Токмачки і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка і Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпілське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко повідомив, що на Вугледарському напрямку Сили оборони просунулись на кілька кілометрів.

окуповані території
окупанти
Запорізька область
втрати окупантів
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