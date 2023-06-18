Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо говорити про Вугледарський напрямок, то від самого міста наші підрозділи, внаслідок контрнаступальних дій, змогли просунутись на кілька кілометрів. Однак наступальна операція там ще триває, тому не буду називати конкретні населені пункти.Трохи західніше, в районі Нової Новосілки, українські підрозділи ліквідували Времівський виступ. Окупанти намагались контратаками його повернути, але без успіху. Сили оборони продовжують рух південніше і станом на зараз бої тривають біля Макарівки", - розповів Войтко.