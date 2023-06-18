Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

За даними експертів ISW, ЗСУ завдавали локальні наземні удари на захід і на південь від Кремінної Луганської області. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом. Натомість російські джерела стверджують, що українські підрозділи атакували північні та південні околиці Бахмута.

МО Росії та інші російські джерела також стверджують, що російські сили відбили обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк.

За словами експертів, ЗСУ продовжували контрнаступ південніше, південно-західніше та південно-східніше Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Крім того, підрозділи ЗСУ також проводили контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Оріхова Запорізької області.

Маляр також заявила, що українські сили вже просунулися до двох кілометрів у кількох напрямках на півдні України.