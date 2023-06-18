ЗСУ продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту, - ISW
Аналітики Інституту вивчення війни назвали ділянки та напрямки фронту, на яких Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії
Про це йдеться у звіті ISW.
Зазначається, що Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
За даними експертів ISW, ЗСУ завдавали локальні наземні удари на захід і на південь від Кремінної Луганської області. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом. Натомість російські джерела стверджують, що українські підрозділи атакували північні та південні околиці Бахмута.
МО Росії та інші російські джерела також стверджують, що російські сили відбили обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк.
За словами експертів, ЗСУ продовжували контрнаступ південніше, південно-західніше та південно-східніше Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Крім того, підрозділи ЗСУ також проводили контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Оріхова Запорізької області.
Маляр також заявила, що українські сили вже просунулися до двох кілометрів у кількох напрямках на півдні України.
- 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку.
- 6 червня голова Пентагону Ллойд Остін пояснив, що ЗСУ можуть прорвати оборону РФ.
- Також спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін зауважив, що на лінії фронту триває розвідка боєм з боку ЗСУ.
- 10 червня військовий експерт Роман Світан запевнив, що до кінця наступного тижня побачимо реальний рух ЗСУ не на сотні метрів, а на кілометри.
- 15 червня аналітики ISW повідомляли, що українські воїни в районі Кремінної на Луганщині могли ліквідувати близько 100 окупантів, ще стільки ж поранили.
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