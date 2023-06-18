650 солдат, 7 танків, 2 гелікоптери та 13 артилерійських систем: втрати росіян за добу
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 219 820 військових, 3984 танки і 7729 бойових бронемашин
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3984 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23)
- артилерійських систем – 3847 (+13)
- РСЗВ – 610 (+1)
- засобів ППО ‒ 364 (+0)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 304 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7)
- крилатих ракет ‒ 1211 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14)
- спеціальної техніки ‒ 522 (+2)
Дані уточнюються.
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