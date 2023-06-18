За добу сили ППО знищили 2 російські вертольоти Ка-52 та 12 дронів
В ніч на 18 червня Повітряними силами ЗСУ було знищено два ударні вертольоти Ка-52, чотири іранські дрони Shahed-136/131, 7 розвідувальних БПЛА та один "Ланцет"
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
"За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131", один - "Ланцет"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також протиповітряною обороною Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
Авіація Повітряних сил ЗС України здійснила десятки вильотів авіації на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано понад двадцять авіаційних ударів.
- 16 червня Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про загрози онлайн в офіційному Telegram-каналі. після публікації деяких пабліків важливих деталей пересування російських дронів чи польотів ракет в Україні.
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