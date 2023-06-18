За добу сили ППО знищили 2 російські вертольоти Ка-52 та 12 дронів

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131", один - "Ланцет"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також протиповітряною обороною Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Авіація Повітряних сил ЗС України здійснила десятки вильотів авіації на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано понад двадцять авіаційних ударів.