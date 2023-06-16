Про це інформує в телемарафоні речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Не варто було сповіщати в тих пабліках напрямок, місце розташування ворожої ракети, й ту інформацію, де вона зникла з радара чи з’явилася на радарі. Тобто фактично викривати слабкі місця нашої протиповітряної оборони", - наголошує Ігнат.

Повідомляється, що Повітряні сили повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі: "Якщо є інформація про зліт Ту-95, пропуски вже з Каспію, приблизний час підльоту до кордонів України - така інформація буде надаватися".

Щодо напрямків польоту ракет ситуація складніша, розповів військовий.

"Ракета може летіти на Київ і потім різко повернути вліво, вправо або назад повернутися, як противник запланував цей маршрут. Тому тут нехтувати питаннями тривоги не варто. Основні напрямки, звичайно, будуть вказуватися, але без зайвої деталізації", - роз'яснює спікер і додає, що у випадку балістики такої розкоші, як час, немає.

Військові мають можливість знати про зліт літаків, їхнє пересування до Каспійського моря, пуски ракет.

"Так само з кораблів у Чорному морі - менше значно часу, але він є. Балістика, як бачите, лічені хвилини й тут потрібно розуміти, що загроза серйозна, особливо коли це стосується і "Кинджала", й "Іскандера", - каже Ігнат.