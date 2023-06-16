Аби протистояти паблікам, які викривають слабкі місця ППО: Повітряні сили повідомлятимуть про загрози в офіційному Telegram-каналі
Після публікації деяких пабліків важливих деталей пересування російських дронів чи політ ракет в Україні Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про загрози онлайн
Про це інформує в телемарафоні речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Не варто було сповіщати в тих пабліках напрямок, місце розташування ворожої ракети, й ту інформацію, де вона зникла з радара чи з’явилася на радарі. Тобто фактично викривати слабкі місця нашої протиповітряної оборони", - наголошує Ігнат.
Повідомляється, що Повітряні сили повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі: "Якщо є інформація про зліт Ту-95, пропуски вже з Каспію, приблизний час підльоту до кордонів України - така інформація буде надаватися".
Щодо напрямків польоту ракет ситуація складніша, розповів військовий.
"Ракета може летіти на Київ і потім різко повернути вліво, вправо або назад повернутися, як противник запланував цей маршрут. Тому тут нехтувати питаннями тривоги не варто. Основні напрямки, звичайно, будуть вказуватися, але без зайвої деталізації", - роз'яснює спікер і додає, що у випадку балістики такої розкоші, як час, немає.
Військові мають можливість знати про зліт літаків, їхнє пересування до Каспійського моря, пуски ракет.
"Так само з кораблів у Чорному морі - менше значно часу, але він є. Балістика, як бачите, лічені хвилини й тут потрібно розуміти, що загроза серйозна, особливо коли це стосується і "Кинджала", й "Іскандера", - каже Ігнат.
- У ніч з 15 на 16 червня російські терористи атакували південні регіони України безпілотниками. Так, уночі протиповітряній обороні Повітряних сил вдалося знищити два іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 на південному напрямку - у Миколаївській області.
- У п'ятницю, 16 червня, російські війська розпочали завдавати ударів по Україні. Під прицілом ворога опинилася столиця, там працює ППО. Еспресо слідкує за подіями у режимі реального часу.
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