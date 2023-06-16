Росіяни атакували Одещину та Миколаївщину "шахедами". Спрацювала ППО
У ніч з 15 на 16 червня російські терористи атакують південні регіони України безпілотниками
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Наразі "шахеди" спостерігаються у Одеській та Миколаївській областях! Працює протиповітряна оборона!", - йдеться у повідомленні.
У Миколаївській області повітряну тривогу оголосили о 23:23. На Одещині сирени пролунали о 00:04.
О 1:10 оголосили відбій повітряної тривоги у Миколаївській області.
- Протягом минулої доби росіяни 40 разів обстріляли Херсонщину. Крім того, у Херсоні ворог атакував човен з волонтерами. Унаслідок цього поранення отримали 2 рятувальників.
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