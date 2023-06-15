Росіяни за добу атакували 10 українських регіонів: загинуло 3 людини, 7 поранені

Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за останню добу на території Новгород-Сіверського району, було зафіксовано 6 обстрілів з мінометів та артилерії. Один з обстрілів спричинив загибель жінки, також пошкоджено два будинки.

Сумщина: протягом ночі та ранку російські війська здійснили 4 обстріли, в результаті чого відбулося 13 вибухів. Обстріли спостерігалися у 4 територіальних громадах: Новослобідській Конотопського району, Юнаківській, Білопільській та Миколаївській територіальній громаді Сумського району.

Учора протягом дня також було зафіксовано 19 обстрілів прикордонних громад. Усього було зафіксовано 122 вибухи. Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська та Великописарівська громади зазнали атаки. У результаті обстрілів в Есманській громаді були пошкоджені водонапірна вежа на території агропідприємства, складське приміщення та лінія електропередач.

У Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, 7 приватних будинків, нежитлове приміщення, 4 приватних автомобілі та магазин. Також одна людина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Запорізька: за останню добу російські окупанти здійснили атаку на Запорізьку область, завдаючи 80 ударів по 17 населених пунктах. Ці атаки включали 1 ракетний та 1 авіаційний удар та 1 атаку БПЛА. Додатково, було зафіксовано 6 обстрілів з ракетно-артилерійських комплексів по Ольгівському, Червоному, Кам'янському, а також 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та іншим прифронтовим селам. Унаслідок атаки частково зруйновано 23 цивільних будівель. Також загинула 58-річна жінка.

Дніпропетровщина: сьогодні вночі ворожі сили знову здійснили ракетну атаку на місто Кривий Ріг, спрямовуючи ракети на два промислових підприємства. В результаті атаки один чоловік, 38 років, отримав поранення і був госпіталізований у середньо-тяжкому стані.

"На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус", - йдеться у повідомлені.

Одну з ракет вдалося збити системі ППО, проте уламки спричинили пошкодження автомобіля.

Харківщина: минулої ночі росіяни здійснили нову атаку на місто Харків, використовуючи дрони-камікадзе типу Shahed. Сили ППО збили два дрони, які наближалися до обласного центру.

На Слобожанському напрямку противник протягом останньої доби здійснював авіаудари на населені пункти Веселе, Стариця і Бударки. Також він здійснив мінометні та артилерійські обстріли по Одноробівці, Івашках, Гоптівці, Високій Ярузі, Малих Проходах, Стариці, Красному, Гатищу, Вовчанську, Вільхуватці та Землянках.

противник протягом останньої доби здійснював авіаудари на населені пункти Веселе, Стариця і Бударки. Також він здійснив мінометні та артилерійські обстріли по Одноробівці, Івашках, Гоптівці, Високій Ярузі, Малих Проходах, Стариці, Красному, Гатищу, Вовчанську, Вільхуватці та Землянках. На Куп'янському напрямку противник здійснив авіаудар в районі Кислівки. Також були зафіксовані артилерійські та мінометні обстріли по Новомлинську, Дворічній, Западному, Берестовому Лиману Першому та Масютівці.

У селі Кам'янка Ізюмського району стався вибух на подвір'ї, де цивільний чоловік 57 років отримав поранення середньої тяжкості. Він був госпіталізований для надання необхідної медичної допомоги.

Луганщина: під російським вогнем цієї доби опинилися Новоселівське, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 467 снарядів.

Донеччина: протягом останньої доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів на території Донеччини, зокрема Костянтинівку, Краматорськ, смт Ясногірка, с. Леонідівка, Авдіївку, смт Желанне, с. Времівка, с. Максимівка, с. Маркове, Красногорівку, с. Новоукраїнка, с. Шахтарське, с. Переїзне, смт Неліпівка та с. Васюківка.

У результаті обстрілів пошкоджено 89 житлових будинків, лінії електропередач, газопровід, 3 службові автомобілі, приміщення управління поліції, господарську споруду, підприємство ПрАТ "ЕМСС", завод, 2 цивільних автомобілі, церкву та будівлю аграрного фонду "Нива".

Миколаївщина: росіяни обстріляли Очаків ворожою артилерією. Унаслідок цього були пошкоджені житлові будинки, один багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Ніхто не постраждав.

Одещина: вночі російські окупанти атакували Одещину іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 13 БПЛА.

Херсонщина: протягом останньої доби по Херсонщині противник здійснив 40 обстрілів, випустивши 192 снаряди. З них 3 артилерійські обстріли (11 снарядів) були спрямовані на Херсон. Також росіяни обстріляли райони 25 інших населених пунктів області.

Вчора окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які допомагають людям вибиратися із затоплених територій. У Херсоні був атакований човен з волонтерами. Одна з волонтерок отримала травму ноги, а іноземний рятувальник отримав уламкове поранення живота і був госпіталізований. Загалом, внаслідок російської агресії за останню добу постраждали дві людини.