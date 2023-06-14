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Росіяни за добу обстріляли 11 областей України: щонайменше 6 загиблих і 22 постраждалих. Ситуація в регіонах

14 червня, 2023 середа
10:02
Війна з Росією пошкодження на хмельниччині

За минулу добу, 14 червня, російська армія обстріляла 11 областей України. Унаслідок атаки загинуло щонайменше 6 людей, ще 22 отримали поранення

Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях. 

Чернігівщина: за останню добу було зареєстровано три обстріли із мінометів у Новгород-Сіверському районі. Один з обстрілів спричинив пошкодження п'яти будинків у селі Семенівської громади.

Сумщина: протягом ночі та ранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Загалом було зафіксовано 32 вибухи. Атака велась на Ворожбянську, Білопільську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську та Есманську громади.

Учора протягом дня також відбулося 21 обстріл прикордонних районів, зафіксовано 101 вибух. Обстріли відбулися у громадах Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська.

У Середино-Будській громаді пошкоджено магазин та господарські будівлі. Унаслідок атаки загинули працівників Держлісгоспу, які перебували у русі на автомобілі УАЗ. 

Запорізька: ворог здійснив 122 обстріли, зокрема 6 атак БПЛА по Чарівному, а також 7 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Ольгівському і іншим населеним пунктам. Крім того, було зареєстровано 109 артилерійських обстрілів, які спрямовувалися на Гуляйпіль, Оріхов, Кам'янське та навколишні села біля фронту.

Під час одного з ворожих ударів, 78-річний мешканець Новопавлівки отримав поранення і зараз перебуває на лікуванні в медичному закладі. Також було зафіксовано руйнування 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

Кіровоградщина: сьогодні вночі ворожі БПЛА влучили у недіюче підприємство, розташоване в Олександрійському районі. Внаслідок цього виникла пожежа. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вчора росіяни двічі обстріляли місто Нікополь важкою артилерією, що призвело до пошкодження 4 багатоповерхових будинків, бібліотеки та газопроводу. Поранено 35-річну жінку. 

Вночі ворог направив 3 БПЛА у напрямку Дніпропетровської області, проте українські військові змогли їх збити.

Харківщина: унаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району були пошкоджені приватний будинок, гараж, господарча споруда та автомобіль, а також виникла пожежа. Ніхто не постраждав.

Вчора ворог з мінометів та артилерії обстріляв село Івашки Богодухівського району, в результаті чого був зруйнований будинок. Також вчора російські війська з важких гранатометів обстріляли село Веселе Харківського району, в результаті чого одна людина отримала поранення. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено два приватних будинки.

Луганщина: під артилерійські удари потрапили населені пункти Новоселівське, Невське і Білогорівка. Крім того, російські сили здійснили повітряний удар по селищу Білогорівка. За останню добу противник здійснив 115 обстрілів, випустивши 513 снарядів.

Донеччина: зранку російські сили завдали ракетного удару по Краматорську і Костянтинівці. У Краматорську загинули дві цивільні людини, ще двоє були поранені. У Костянтинівці загинула одна цивільна особа, ще одна отримала поранення. Два будинки були зруйновані, а 55 приватних будинків пошкоджені.

Загалом, протягом доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів області, зокрема Авдіївку, Курахове, Торецьк, Велику Новосілку, Нетайлове, Новий Комар, Андріївку, Костянтинівку, Краматорськ і Ясногірку.

У результаті обстрілів пошкоджено 105 приватних житлових будинків, приміщення теплоелектроцентралі ПрАТ "АКХЗ", два цехи ПрАТ "АКХЗ", залізничну колію, господарчу споруду, лінії електропередачі, газопровід, службовий автомобіль та приміщення патрульної поліції.

Миколаївщина: вчора внаслідок ворожих обстрілів міста Очаків Очаківської громади були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, магазин, гаражі та господарські споруди. Без постраждалих.

Одещина: було зафіксовано ракетний удар чотирма "калібрами" з акваторії Чорного моря. Хоча три з них було збито Силами протиповітряної оборони, декілька ракет все ж таки вразили ціль. У результаті атаки загинули троє людей, а ще 13 отримали поранення. Житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та крамниці в центрі міста зазнали пошкоджень. Шестеро людей, включаючи двох охоронців та мешканців сусіднього будинку, отримали поранення внаслідок атаки.  Одна з ракет була спрямована на складське приміщення, де зберігалися продукти харчування торговельної мережі. У результаті цього наскрізного удару троє співробітників складу загинули, а семеро отримали поранення. 

Херсонщина: протягом останньої доби росіяни здійснили 57 обстрілів, випустивши 304 снаряди, зокрема по місту Херсону - 6 артилерійських обстрілів з 17 снарядів. Російські військові націлилися на райони 23 населених пунктів області.

Унаслідок артилерійського обстрілу у місті Білозерка пошкоджено подвір'я церкви, в результаті чого загинув священник, а також була поранена 76-річна жінка. Також пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та об'єкти критичної інфраструктури.

Щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС повідомляється, що рівень води залишається на позначці 2,13 метра. На правобережжі підтоплено 28 населених пунктів, проте вода повністю відступила від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки, проте протягом минулого дня вода відступила від близько 500 осель. В населених пунктах, де рівень затоплення зменшився, тривають роботи з відновлення.

Епідеміологічна ситуація в області залишається стабільною, інфекційні спалахи не зафіксовано. Фахівці продовжують проводити постійний моніторинг та приймати заходи для запобігання поширенню небезпечних захворювань.

  • У ніч з 13 на 14 червня жителі Одеси та області чули потужні вибухи. Ворог атакував місто ракетами "Калібр": є влучання в громадські об'єкти, зокрема в бізнес-центр та складське приміщення торговельної мережі.
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