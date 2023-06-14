В Одесі прогриміли потужні вибухи. В ОВА підтвердили ракетну атаку
У ніч з 13 на 14 червня жителі Одеси та області чули потужні вибухи
Про потужні вибухи повідомило "Суспільне".
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 2:27. Повідомлення про вибухи з'явилось близько 2:30. Сирену про відбій дали о 2:56.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про ракетну атаку
"Прохання без різних версій. Фільтруйте, будь ласка, повідомлення. Ракетна атака була, загроза була. Все інше - офіційні джерела інформації", - сказав Братчук.
Братчук також натякнув на роботу ППО.
- У ніч з 13 на 14 червня повідомлялось, що російські терористи збільшили корабельне угруповання, що маневрує у Чорному морі.
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