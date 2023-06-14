Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"До корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій - підводний", - пише ОК.

Станом на 00:07 середи, 14 червня, сумарний залп ракет типу "Калібр" збільшено до 20 одиниць.