У ніч на 14 червня Росія збільшила угруповання в Чорному морі: кількість "калібрів" зросла до 20
У ніч з 13 на 14 червня російські терористи збільшили корабельне угруповання, що маневрує у Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"До корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій - підводний", - пише ОК.
Станом на 00:07 середи, 14 червня, сумарний залп ракет типу "Калібр" збільшено до 20 одиниць.
- О 22:20 повідомлялось, що у Чорному морі штормова погода, а росіяни тримають напоготові 2 надводні ракетоносії, споряджені 16 "калібрами".
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