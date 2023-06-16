За попередніми даними Повітряних сил, під час останньої масштабної повітряної тривоги, було знищено два розвідувальних дрони, 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 6 крилатих ракет "Калібр".
Росія завдає ракетного удару по Україні, в Києві пролунали вибухи. Текстовий онлайн
У п'ятницю, 16 червня, російські війська розпочали завдавати ударів по Україні. Під прицілом ворога опинилася столиця, там працює ППО. Еспресо слідкує за подіями у режимі реального часу
По усій Україні пішли відбої повітряної тривоги, відбій оголошено в Києві та області
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірний пуск крилатих ракет з російського Новоросійська
Керівник МЗС Дмитро Кулеба в Twitter підсумував, що сьогоднішній удар по столиці є найбільший впродовж декількох тижнів, таким чином ворог вкотре наголошує, що не хоче миру.
"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - написав Кулеба.
Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш просить жителів залишатись в укриттях і нагадує не знімати роботу ППО.
У КМВА повідомили, що в області, на підступах до Києва працює ППО.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - наголошують у відомстві.
Командування Повітряних сил ЗСУ попереджають про політ балістичних ракет у бік Київщини.
Також військові попереджають про застосування балістичного озброєння ворогом у районі центру, сходу та заходу.
Міський голова Києва повідомив про вибух у Подільському районі, ракети ще летять.
Командування Повітряних сил ЗСУ пише про пуски крилатих ракет "калібр" з Чорного моря.
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