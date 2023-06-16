Росія завдає ракетного удару по Україні, в Києві пролунали вибухи. Текстовий онлайн

Керівник МЗС Дмитро Кулеба в Twitter підсумував, що сьогоднішній удар по столиці є найбільший впродовж декількох тижнів, таким чином ворог вкотре наголошує, що не хоче миру.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - написав Кулеба.