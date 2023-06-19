Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що в цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа вже становить 113 кв. км.

За словами заступниці міністра оборони, протягом минулого тижня на півдні відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10125 вогневих завдань.

"Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - зазначила Маляр.