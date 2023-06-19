ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі та просунулися до 7 км на Таврійському напрямку, - Маляр
В Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення українськими військовими села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки", - йдеться в повідомленні.
Маляр зазначила, що в цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа вже становить 113 кв. км.
За словами заступниці міністра оборони, протягом минулого тижня на півдні відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10125 вогневих завдань.
"Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - зазначила Маляр.
- 11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя.
- Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.
- Вона розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
- 19 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках зосереджені основні зусилля ворожих військ. Попри втрати, росіяни намагаються наступати, але не мають успіху.
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