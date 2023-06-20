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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Впевненість окупантів в тому, що вони "назавжди" на окупованій території почала зникати, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
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Впевненість окупантів в тому, що вони "назавжди" на окупованій території почала зникати, - депутат Запорізької міськради Кирильчук

20 червня, 2023 вiвторок
19:12
Війна з Росією окупанти Бердянськ

Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, що на фоні наступальних дій Сил оборони на півдні, окупанти посилили тиск на цивільне населення

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"На фоні того, що вісім населених пунктів Мелітопольського та Бердянського напрямку було звільнено, у росіян починається певна нервозність. Дії ЗСУ прямо відображаються на їхньому психічному стані. Про це говорять і російські військовополонені, які розповідають, що наступ Сил оборони тільки посилив розбрат у їхніх підрозділах", - пояснив Кирильчук.

Депутат Запорізької міської ради наголосив, що окупанти продовжують тероризувати цивільне населення на тимчасово окупованій території.

"Сили оборони звільняють окуповані території. Росіяни не в змозі цьому протистояти й намагаються посилити тиск на цивільне населення окупованих територій. Вони вже не граються в клятих окупантів і що вони там "назавжди". Росіяни самі в це вже не вірять. Тому намагаються відігратись на цивільному населенні", - додав він.

  • 11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя.
  • Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.
  • Вона розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
  • 19 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках зосереджені основні зусилля ворожих військ. Попри втрати, росіяни намагаються наступати, але не мають успіху.
  • 19 червня в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення українськими військовими села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км.
  • 20 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються на досягнених рубежах, на Лиманському - точаться особливо важкі бої
Україна
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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