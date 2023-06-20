Впевненість окупантів в тому, що вони "назавжди" на окупованій території почала зникати, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, що на фоні наступальних дій Сил оборони на півдні, окупанти посилили тиск на цивільне населення
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"На фоні того, що вісім населених пунктів Мелітопольського та Бердянського напрямку було звільнено, у росіян починається певна нервозність. Дії ЗСУ прямо відображаються на їхньому психічному стані. Про це говорять і російські військовополонені, які розповідають, що наступ Сил оборони тільки посилив розбрат у їхніх підрозділах", - пояснив Кирильчук.
Депутат Запорізької міської ради наголосив, що окупанти продовжують тероризувати цивільне населення на тимчасово окупованій території.
"Сили оборони звільняють окуповані території. Росіяни не в змозі цьому протистояти й намагаються посилити тиск на цивільне населення окупованих територій. Вони вже не граються в клятих окупантів і що вони там "назавжди". Росіяни самі в це вже не вірять. Тому намагаються відігратись на цивільному населенні", - додав він.
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