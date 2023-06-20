Про це інформує речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують, як оборонні, так і наступальні дії там, де обороняємося - жодної позиції не втрачено. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка — Приютне, Макарівка — Рівнопіль та Новоданилівка — Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнених рубежах", - заявив Ковальов.

Повідомляється, що російської війська зосереджують основні зусилля на обороні та недопущенні просування українських воїнів, намагаються відновити втрачене положення.

Водночас Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на Лиманському, Бахмутському та Куп’янському напрямках.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населених пунктів Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та на захід від Діброви Донецької області. Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику відчутних втрат у живій силі та техніці", - наголосив спікер Генштабу.

Ковальов: на Херсонщині ситуація катастрофічна

Щодо тимчасово окупованої території, то військовий каже, що найгірша ситуація нині в Херсонській області.

"Російські окупанти грабують українське населення на тимчасову окупованій території, яке постраждали від затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. На блокпостах при в'їзді до населеного пункту Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка направлена постраждалому населенню та направляють її на власні потреби", - розповів речник Генштабу ЗСУ.