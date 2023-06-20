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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ знищила за добу гелікоптер,10 дронів, 8 танків і 1010 російських окупантів

20 червня, 2023 вiвторок
08:06
Війна з Росією знищена техніка окупантів

Від початку повномасштабної війни РФ втратила на війні в України понад 221,4 тис. окупантів, 3997 танків, 306 гелікоптерів і 3393 безпілотники

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 20 червня 2023 року Росія втратила:

  • особового складу  ‒ близько 221 460 (+1010) осіб,
  • танків ‒ 3997 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3888 (+23) од,
  • РСЗВ – 614 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 372 (+2) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+3),
  • кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 531 (+5).

Остаточні дані уточнюються.

  • Також проти ночі 20 червня російське військо завдало чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Українській ППО вдалося збити 28 "шахедів".
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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