ЗСУ знищила за добу гелікоптер,10 дронів, 8 танків і 1010 російських окупантів
Від початку повномасштабної війни РФ втратила на війні в України понад 221,4 тис. окупантів, 3997 танків, 306 гелікоптерів і 3393 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 20 червня 2023 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 221 460 (+1010) осіб,
- танків ‒ 3997 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
- артилерійських систем – 3888 (+23) од,
- РСЗВ – 614 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 372 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1214 (+3),
- кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 531 (+5).
Остаточні дані уточнюються.
- Також проти ночі 20 червня російське військо завдало чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Українській ППО вдалося збити 28 "шахедів".
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