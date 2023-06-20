Про це у ранковому зведенні 20 червня звітує Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, по Запоріжжю та його околицях росіяни застосували 7 ракет С-300. Повна інформація уточнюється.