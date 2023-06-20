ППО знищила 28 з 30 "шахедів, які Росія запустила по Україні уночі
Проти ночі 20 червня російське військо завдало чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Українській ППО вдалося збити 28 "шахедів"
Про це у ранковому зведенні 20 червня звітує Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено", - йдеться у повідомленні.
Крім того, по Запоріжжю та його околицях росіяни застосували 7 ракет С-300. Повна інформація уточнюється.
- Уночі на 20 червня росіяни знову атакували Україну: прильоти по комунікаціях та фермерському господарству зафіксували на Запоріжжі, у Львові було влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, сталася пожежа. Натомість на Київщині ППО працювала по ворожих об'єктах, збила близько 20 дронів.
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