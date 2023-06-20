В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: пролунали перші вибухи
В України оголошено масштабну повітряну тривогу, є небезпека ракетних ударів та атаки безпілотників, пролунали перші вибухи
Про поширення небезпеки свідчить мапа повітряних тривог.
Фото: Мапа повітряних тривогТакож про загрозу ракетних ударів, зокрема балістичним озброєнням, та імовірність атаки безпілотниками попереджають Повітряні сили ЗСУ у телеграмі. Згодом тривога почала поширюватись і на інші області.
"Суспільне" повідомляє про вибухи у Запорізькій області. Також BBC, з посиланням на місцеві пабліки, пише про звуки вибухів на Миколаївщині, імовірно робота ППО.
Близько 01:45 почався відбій повітряної тривоги, починаючи з Харківщини.
О 02:03 повітряну тривогу було оголошено на Київщині (без Києва).
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