В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: пролунали перші вибухи

Про поширення небезпеки свідчить мапа повітряних тривог.

Фото: Мапа повітряних тривог

Також про загрозу ракетних ударів, зокрема балістичним озброєнням, та імовірність атаки безпілотниками попереджають Повітряні сили ЗСУ у телеграмі. Згодом тривога почала поширюватись і на інші області.

"Суспільне" повідомляє про вибухи у Запорізькій області. Також BBC, з посиланням на місцеві пабліки, пише про звуки вибухів на Миколаївщині, імовірно робота ППО.

Близько 01:45 почався відбій повітряної тривоги, починаючи з Харківщини.

О 02:03 повітряну тривогу було оголошено на Київщині (без Києва).