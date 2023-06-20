Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Російська армія і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За минулу добу відбулось 45 зіткнень.

За добу росіяни завдали понад 45 авіаударів та здійснили до 70 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БПЛА Shahed-136/131. Усі 8 повітряних цілей було знищено.

Крім цього, ворог завдав понад 45 ударів з повітря, обстріляв близько 70 разів з реактивних залпових установок українські позиції та населені пункти. Постраждало мирне населення.

Ситуація в регіонах

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Басівка, Бояро-Лежачі, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

На Куп’янському напрямку російська армія завдала авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове на Харківщині.

На Лиманському напрямку війська ворога проводили наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, без успіху. Завдали авіаційного удару по населених пунктах Ямпіль, Білогорівка, Сіверськ та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник проводив марний наступ у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські війська провели безрезультатні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснили артобстріли районів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Біля двох останніх РФ завдала авіаударів. Водночас здійснила артобстріли поблизу населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступ у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворожі війська обороняються. Противник завдав авіаударів поблизу Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис та Софіївка на Херсонщині.

ЗСУ уразили райони зосередження, пункти управління та 2 важливих об’єкти окупантів

За добу українська військова авіація нанесла 15 ударів по місцях розташування ворожих сил.

За цей же час ракетні та артилерійські підрозділи знищили 3 штаби противника, 10 місць розгортання його техніки та бійців, 2 склади з боєприпасами, 1 склад з пальним і мастилами, 15 артилерійських батарей на вогневих рубежах, 3 засоби ППО та ще 2 важливих цілі окупантів.