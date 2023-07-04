Про це повідомив Центр нацспротиву.

У РФ вирішили внести зміни до законів про освіту.

"Ворог намагатиметься спростити умови вступу до навчальних закладів для осіб, які безпосередньо проходять військову службу у лавах російсько-окупаційних військ і беруть активну участь у війні проти України", - розповіли в ЦНС.

Також, за даними Спротиву, окупанти обіцяють прилаштувати дітей на бюджетні місця у російських вишах.



"Ворог усвідомлює, що всі попередні аргументи щодо залучення додаткових сил до так званої СВО наразі вичерпані, тому мотивує окупантів щодо отримання примарних "пільг" для себе і своїх дітей", - наголосили в ЦНС.