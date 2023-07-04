РФ намагається мобілізувати жителів ТОТ, обіцяючи їхнім дітям бюджетні місця в російських вишах
РФ обіцяє жителям ТОТ бюджетні місця для їхніх дітей у російських вишах. Усі попередні аргументи щодо залучення додаткових сил до війни проти України вичерпані
Про це повідомив Центр нацспротиву.
У РФ вирішили внести зміни до законів про освіту.
"Ворог намагатиметься спростити умови вступу до навчальних закладів для осіб, які безпосередньо проходять військову службу у лавах російсько-окупаційних військ і беруть активну участь у війні проти України", - розповіли в ЦНС.
Також, за даними Спротиву, окупанти обіцяють прилаштувати дітей на бюджетні місця у російських вишах.
"Ворог усвідомлює, що всі попередні аргументи щодо залучення додаткових сил до так званої СВО наразі вичерпані, тому мотивує окупантів щодо отримання примарних "пільг" для себе і своїх дітей", - наголосили в ЦНС.
- У червні ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники розробили алгоритм для мобілізації місцевого населення. Зокрема оголошено про створення так званого народного ополчення.
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