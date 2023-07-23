Про це він сказав у інтерв'ю "Ми - Україна".

Скібіцький розповів, що мобілізація у РФ триває, а також наголосив, що Росія за необхідності може використати свій мобілізаційний потенціал, не зважаючи на негативні наслідки для промисловості РФ.

"Без особливого рекламування, але мобілізація у РФ триває. Ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал в Росії є, і якщо буде необхідно, вони його використають, не зважаючи на те, скільки негативних наслідків мобілізація принесе для промисловості, народного господарства та й всієї Росії", - пояснив він.

Представник ГУР наголосив, що плани Росії щодо України не змінилися.

"Плани прості: контроль над нашою територією, нашою державою і позбавлення нашого народу держави", - сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що багато росіян підтримують війну.

"Соціологічні дослідження на території РФ підтверджують, що населення ці дії, на жаль, підтримує. Дуже великий відсоток виступає за те, щоб війна була продовжена", - пояснив представник ГУР.

Війна технологій з РФ

Скібіцький розповів, що наразі триває війна технологій, адже обидві сторони вчаться на своїх помилках.

"Загалом широкомасштабна війна показує, що як би ми не говорили, що у РФ немає високоточної зброї, але насправді це війна технологій. Вчимося ми, вчиться ворог, він теж бачить помилки, які роблять військовослужбовці на полі бою, і тому пішли більш високотехнологічні засоби", - пояснив він.

Скібіцький також розповів, що ворог намагається збільшити обсяги виробництва різних типів зброї.

"Вдосконалення, нарощування, тут є одне таке маленьке застереження для нас: вони намагаються налагодити й збільшити обсяги виробництва будь-якого озброєння, особливо БПЛА, артилерійських боєприпасів і, звичайно, ракет", - додав представник ГУР.

Іноземні деталі в російській зброї

Скібіцький розповів, що виробництво зброї, а зокрема "ланцетів", якими пишається противник, залежить від кількості іноземних компонентів у цих видах озброєння.

Він наголосив, що зараз всі зусилля й українських урядових структур, і воєнної розвідки України, спрямовані на те, щоб перекрити канали постачання до Росії іноземних компонентів для виробництва зброї.

"До речі, це працює. По деяких видах озброєння, по тих же високоточних ракетах, ми бачимо результат. Ми бачимо результат за рахунок того, що припиняється постачання іноземних компонентів. РФ намагається замінити їх своїми аналогами, але точність і ефективність цієї зброї вже менша, ніж це було на самому початку", - йдеться у заяві.

Представник ГУР пояснив, що Росія використовує ті країни, які не доєдналися до санкцій США та ЄС, аби через них купувати необхідні компоненти для зброї.