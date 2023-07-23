Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Дуже великий відсоток росіян хоче продовження війни. Триває прихована мобілізація, - ГУР

Дуже великий відсоток росіян хоче продовження війни. Триває прихована мобілізація, - ГУР

23 липня, 2023 неділя
16:44
Війна з Росією Представник ГУР Вадим Скібіцький

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія має мобілізаційний потенціал, який може застосувати за необхідності, а також зазначив, що великий відсоток росіян хоче продовження війни

Про це він сказав у інтерв'ю "Ми - Україна".

Скібіцький розповів, що мобілізація у РФ триває, а також наголосив, що Росія за необхідності може використати свій мобілізаційний потенціал, не зважаючи на негативні наслідки для промисловості РФ.

"Без особливого рекламування, але мобілізація у РФ триває. Ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал в Росії є, і якщо буде необхідно, вони його використають, не зважаючи на те, скільки негативних наслідків мобілізація принесе для промисловості, народного господарства та й всієї Росії", - пояснив він.

Представник ГУР наголосив, що плани Росії щодо України не змінилися.

"Плани прості: контроль над нашою територією, нашою державою і позбавлення нашого народу держави", - сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що багато росіян підтримують війну.

"Соціологічні дослідження на території РФ підтверджують, що населення ці дії, на жаль, підтримує. Дуже великий відсоток виступає за те, щоб війна була продовжена", - пояснив представник ГУР.

Війна технологій з РФ

Скібіцький розповів, що наразі триває війна технологій, адже обидві сторони вчаться на своїх помилках.

"Загалом широкомасштабна війна показує, що як би ми не говорили, що у РФ немає високоточної зброї, але насправді це війна технологій. Вчимося ми, вчиться ворог, він теж бачить помилки, які роблять військовослужбовці на полі бою, і тому пішли більш високотехнологічні засоби", - пояснив він.

Скібіцький також розповів, що ворог намагається збільшити обсяги виробництва різних типів зброї.

"Вдосконалення, нарощування, тут є одне таке маленьке застереження для нас: вони намагаються налагодити й збільшити обсяги виробництва будь-якого озброєння, особливо БПЛА, артилерійських боєприпасів і, звичайно, ракет", - додав представник ГУР.

Іноземні деталі в російській зброї

Скібіцький розповів, що виробництво зброї, а зокрема "ланцетів", якими пишається противник, залежить від кількості іноземних компонентів у цих видах озброєння. 

Він наголосив, що зараз всі зусилля й українських урядових структур, і воєнної розвідки України, спрямовані на те, щоб перекрити канали постачання до Росії іноземних компонентів для виробництва зброї.

"До речі, це працює. По деяких видах озброєння, по тих же високоточних ракетах, ми бачимо результат. Ми бачимо результат за рахунок того, що припиняється постачання іноземних компонентів. РФ намагається замінити їх своїми аналогами, але точність і ефективність цієї зброї вже менша, ніж це було на самому початку", - йдеться у заяві.

Представник ГУР пояснив, що Росія використовує ті країни, які не доєдналися до санкцій США та ЄС, аби через них купувати необхідні компоненти для зброї. 

  • Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 18 липня повідомив, що у збитому вночі над Миколаєвом дроні були знайдені деталі з країн Заходу та Азії, серед них були і складові з Ірландії.
  • Глава уряду Ірландії Лео Варадкар заявив, що країна проводить розслідування після того, як у російському "шахеді" іранського виробництва було знайдено ірландські деталі.
зброя
мобілізація
санкції проти Росії
ГУР
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
22 липня, 2023 субота
"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
Ryanair
22 липня, 2023 субота
Ryanair до кінця року може відновити польоти з Києва та Львова
22 липня, 2023 субота
У США народила горила, яку чотири роки вважали самцем
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 липня
17:25
Оновлено
обстріл Одеси
Вночі по Одесі вдарило 10 російських ракет: є загиблий, 22 поранених, 44 будівлі зруйновано чи пошкоджено
17:21
Ексклюзив
На фото 45 захисників "Азовсталі"
У ГУР пояснили, чому не озвучують статистику щодо військовополонених
17:18
Зеленський
Україні потрібен повноцінний повітряний щит, - Зеленський
17:05
електроенергія
Розвідка РФ намагається визначити критичні енергетичні об'єкти України, - ГУР
17:02
Італія
Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі
16:30
Інтерв’ю
на фото: Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко: Все має йти згідно з планами до того, щоби орків знищити
16:06
OPINION
Олексій Панич
Що я б сказав Папі Франциску
16:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціни на долар та євро 23 липня
15:25
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
В зоні активних бойових дій військові отримали аптечки із неякісними китайськими турнікетами, - волонтерка Корчинська
15:02
Папа Римський Франциск
Папа Римський пропонує зустрітися із Гундяєвим, - росЗМІ
14:56
Додаток ChatGPT для Android стане доступним вже наступного тижня
14:33
ПВК Вагнера
До Білорусі прибула десята колона вагнерівців, - Білоруський Гаюн
14:10
Маріуполь
Росіяни заселяють окуповані території сім'ями своїх будівельників та чиновників
14:01
OPINION
Лариса Волошина
У світі із потуги залишилися тільки ми
13:58
обстріл Одеси
Міноборони РФ заявило, що руйнування собору в Одесі спричинила ракета української ППО: ЦПД спростував фейк
13:34
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із вісьмома "калібрами"
13:23
У Часовому Яру росіяни знищили Палац культури
У Часовому Яру росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу
13:16
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
"Вияв сатанинської злоби": митрополит Епіфаній прокоментував обстріл Одеси Росією
13:09
лукашенко, путін
Лукашенко сказав Путіну, що вагнерівці просяться на "екскурсію до Варшави"
13:08
Андрій Єрмак
В Офісі президента назвали 5 кроків, як має реагувати світ на російський терор
12:55
пожежа
За добу Росія обстріляла 10 областей України: 38 поранених, 9 загиблих. Ситуація в регіонах
12:32
У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка
У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка, - ЗМІ
12:16
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Розблокування "зернового коридору": Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО
12:03
OPINION
Тарас Шамайда
Простіше розповідати, що якась там культурка — не на часі
11:51
Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою
Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою
11:19
Китай
Китай відновить 15-денний безвізовий режим для громадян Сінгапуру та Бурнею
11:17
Ексклюзив
колаборант Луганщина Сватове
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
11:02
медичний канабіс
Медичний канабіс – не марихуана, та як закон про його легалізацію може нашкодити тим, хто вирощує коноплі
10:47
Ексклюзив
ЗСУ
Лише на 35% лінії фронту ведуться прямі стрілкові бої, - боєць ЗСУ Ієвлєв
10:46
Бразилія повінь
Канада потерпає від повені: 4 людини вважаються зниклими безвісти
10:21
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: За Одесу російським терористам обовʼязково буде відповідь
10:17
окупанти
Росіяни хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, - розвідка Британії
10:06
Ексклюзив
F-16
Навіть група експілотів F-16 потребує навчання і підготовки, щоб використовувати літак в умовах війни в Україні, - пілот з США
10:00
OPINION
Карл Волох
Демонстративний патріотизм "зелених" є ситуативним
09:56
Олексій Данілов
Данілов назвав головну мету російських ракетних атак на Одесу
09:44
Twitter
У Twitter буде новий логотип
09:30
збита ракета, Київ 9 травня
Сили ППО на Одещині знищили 9 російських ракет
08:47
Окупанти
Маленькі села на Луганщині, окуповані росіянами, поступово вмирають, - ОВА
08:32
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Греції вирують масштабні лісові пожежі: евакуювали тисячі людей
08:14
Інфографіка
Втрати окупантів
Росія втратила за добу в Україні 630 військових, 11 танків та 3 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV