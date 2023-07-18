У збитому над Миколаєвом іранському дроні виявили деталі з країн Заходу та Азії
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у збитому вночі над Миколаєвом дроні були знайдені деталі з країн Заходу та Азії
Про це він пише у телеграмі.
Він наголошує, що санкцій проти РФ замало, якщо у її дронах все ще є західні чи азійські комплектуючі.
"На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА", - пише Єрмак.
Керівник ОП опублікував фото іноземного карбюратора двигуна іранського БпЛА та розповів, що росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На фото видно, що деталь виготовлена в Ірландії.
Фото: Андрій Єрмак
Фото: Андрій Єрмак
"На другому фото видно деталь із затертим серійним номером. Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але зараз, коли вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду - це не може продовжуватись", - додав він.
Єрмак наголосив, що Україна надає партнерам рекомендації, які саме обмеження можна запровадити і який контроль посилити.
- 14 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у кожній ракеті, якою РФ обстрілює українські міста, є по 40 іноземних комплектуючих.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ могла закупити іноземні деталі для ракет до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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