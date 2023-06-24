Данілов припустив, звідки у російських ракетах іноземні деталі
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ могла закупити іноземні деталі для ракет до початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це Данілов розповів у етері національного телемарафону.
За його словами, існують припущення, що росіяни могли необхідні комплектуючи для ракет до запровадження санкцій.
"Ми попередили всіх партнерів про те, що ми знайшли у виробах, що виготовляються на території Ірану та Росії, компоненти, що належать компаніям з країн-партнерів. Але ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до 24 лютого 2022 року", – сказав Данілов.
Він додав, що Україна спостерігає за комплектацією російської зброї та інформуватиме партнерів у разі виявлення підсанкційних деталей.
"Якщо з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково інформуватимемо партнерів, щоб припинити це раз і назавжди. Після перших випадків, я точно знаю, що компанії, які цим займалися, це припинили", – запевнив Данілов.
- 14 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у кожній ракеті, якою РФ обстрілює українські міста, є по 40 іноземних комплектуючих.
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