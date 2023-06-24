Про це Данілов розповів у етері національного телемарафону.

За його словами, існують припущення, що росіяни могли необхідні комплектуючи для ракет до запровадження санкцій.

"Ми попередили всіх партнерів про те, що ми знайшли у виробах, що виготовляються на території Ірану та Росії, компоненти, що належать компаніям з країн-партнерів. Але ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до 24 лютого 2022 року", – сказав Данілов.

Він додав, що Україна спостерігає за комплектацією російської зброї та інформуватиме партнерів у разі виявлення підсанкційних деталей.

"Якщо з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково інформуватимемо партнерів, щоб припинити це раз і назавжди. Після перших випадків, я точно знаю, що компанії, які цим займалися, це припинили", – запевнив Данілов.