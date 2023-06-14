Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Одеса. Росіяни обстріляли місто "калібрами". Загинули цивільні люди. У кожній із цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти", - зазначив він.

За його словами, Захід повинен унеможливити отримання росіянами комплектуючих до ракет.

"Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", - написав Єрмак.