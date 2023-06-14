"У кожній ракеті по 40 іноземних комплектуючих": в ОП закликали Захід посилити санкції проти РФ
У кожній ракеті, якою РФ обстрілює українські міста, – по 40 іноземних комплектуючих. Західні санкції повинні унеможливити отримання ворогом мікроелектроніки
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Одеса. Росіяни обстріляли місто "калібрами". Загинули цивільні люди. У кожній із цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти", - зазначив він.
За його словами, Захід повинен унеможливити отримання росіянами комплектуючих до ракет.
"Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", - написав Єрмак.
- У ніч на 14 червня ворог атакував Одесу ракетами "Калібр". Загинули три людини, ще 13 дістали поранення.
- У лютому керівник ГУР Кирило Буданов казав, що росіяни розбирають пралки й пилососи на мікросхеми, які потім вставлятимуть у ракети.
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