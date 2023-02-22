Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Forbes.

Журналіст зазначив, що ввезення до Росії електроніки з Китаю зросло на 500%, тобто у 6 разів за минулий рік, і там є компоненти, які необхідні для виготовлення ракет. Буданова запитали, чи можна щось зробити, аби Росія не отримувала електроніку.

"Це виключно цивільні товари та мікросхеми, які можуть мати подвійне застосування. Це проблема. Якщо ви ввозите пилосос – це пилосос. Виходячи з тих реалій, у яких живе Росія, їм доводиться купувати мільйонами таку техніку й розбирати її на мікросхеми", - відповів начальник ГУР Міноборони України.

"Це велика ганьба навіть для російської ідеології, тому що вони дійшли до того, що купують пральні машини, пилососи та розбирають на мікросхеми, які потім вставлятимуть у ракети", - додав він.