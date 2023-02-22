Росіяни розбирають пралки й пилососи на мікросхеми, які потім вставлятимуть у ракети, – Буданов
Запобігти потраплянню електроніки до РФ неможливо, адже цивільні товари не заборонені до ввезення. Росіяни використовують для ракет мікросхеми, які виймають із побутової техніки
Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Forbes.
Журналіст зазначив, що ввезення до Росії електроніки з Китаю зросло на 500%, тобто у 6 разів за минулий рік, і там є компоненти, які необхідні для виготовлення ракет. Буданова запитали, чи можна щось зробити, аби Росія не отримувала електроніку.
"Це виключно цивільні товари та мікросхеми, які можуть мати подвійне застосування. Це проблема. Якщо ви ввозите пилосос – це пилосос. Виходячи з тих реалій, у яких живе Росія, їм доводиться купувати мільйонами таку техніку й розбирати її на мікросхеми", - відповів начальник ГУР Міноборони України.
"Це велика ганьба навіть для російської ідеології, тому що вони дійшли до того, що купують пральні машини, пилососи та розбирають на мікросхеми, які потім вставлятимуть у ракети", - додав він.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що проти Росії має бути запроваджено санкції, які унеможливлять отримання нею електроніки, необхідної для виготовлення ракет і дронів, які вона запускає по Україні.
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