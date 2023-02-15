Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 15 лютого, передає Bloomberg.

"Ми пропонуємо, серед іншого, обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери", — сказала вона в Європейському парламенті.

Фон дер Ляєн також оголосила про застосування санкцій проти іранських компаній, які виготовляють безпілотники для продажу Росії.

ЄС має намір прийняти свій 10-й пакет санкцій наступного тижня перед річницею повномасштабного російського вторгнення до України.