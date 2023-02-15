Єврокомісія пропонує заборонити постачання до РФ електроніки, необхідної для виробництва ракет і дронів
Проти Росії має бути запроваджено санкції, які унеможливлять отримання нею електроніки, необхідної для виготовлення ракет і дронів, які вона запускає по Україні
Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 15 лютого, передає Bloomberg.
"Ми пропонуємо, серед іншого, обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери", — сказала вона в Європейському парламенті.
Фон дер Ляєн також оголосила про застосування санкцій проти іранських компаній, які виготовляють безпілотники для продажу Росії.
ЄС має намір прийняти свій 10-й пакет санкцій наступного тижня перед річницею повномасштабного російського вторгнення до України.
- Раніше фон дер Ляєн казала, що десятий пакет санкцій ЄС стосуватиметься не тільки політичних і військових лідерів Росії, а й пропагандистів, які поширюють дезінформацію в РФ та у світі.
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