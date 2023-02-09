Десятий пакет санкцій ЄС зачепить не лише лідерів РФ, а й пропагандистів, - фон дер Ляєн
Десятий пакет санкцій ЄС стосуватиметься не тільки політичних і військових лідерів Росії, а й пропагандистів, які поширюють дезінформацію в РФ та у світі
Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн на пресконференції 9 лютого в Брюсселі.
"Росія має заплатити за завдані руйнування та пролиту кров. Найближчими днями ми запропонуємо десятий пакет санкцій. По-перше, ми накладемо санкції на низку військових і політичних лідерів. Але ми також націлимося на путінських пропагандистів, оскільки їхня брехня отруює людей у Росії та за кордоном", - сказала фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що про подібні санкції просило керівництво України,
Крім того, пакет обмежень включатиме додаткову заборону на експорт на понад 10 млрд євро.
"Це надалі виснажуватиме російську воєнну машину та продовжуватиме розхитувати її економіку", - сказала президентка Єврокомісії.
- Тим часом очільниця Європарламенту Роберта Мецола закликала всі держави швидко визначитися з наданням Україні далекобійних систем, танків та іншого важкого озброєння.
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