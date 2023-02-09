Про це президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала на спеціальному засіданні ЄП за участі президента України Володимира Зеленського.

"Коли люди думають про Україну, це думка про героїв, які мужньо боряться. Це звільнення острова Зміїного, деокупація багатьох міст та селищ. Їх імена залишаться набагато поколінь в історії. При цьому Україна продовжує годувати зерном різні країни. Ви надіслали рятівне спорядження у Туреччину та Сирію. Це є справжня солідарність. Ви боретесь зараз і за наші цінності, наші спільні ідеали, які є європейськими", - сказала вона.

За словами Мецоли, Україна це Європа і майбутнє української нації у Європі та ЄС.

"Ми знаємо, якими є жертви, яку ціну платить Україна для Європи. Ми з вами не лише словами, а діями, політичною єдністю. Ми спрощуємо торгівельні процеси. Ми допомагаємо вам фінансово, даємо підготовку для ваших бійців. Надаємо вам оборонне озброєння, яке так потрібно Україні. Зараз всі держави мають швидко визначитися з наступними кроками - з наданням далекобійних систем, танків та іншого важкого озброєння. Наша відповідь має бути відповідною загрозі, яка є екзистенційною. Не потрібно ще раз нас переконувати є підтримка Україні, аби відплатити солідарністю за всі ті життя на полі бою. Щоб ми забезпечили перемогу України, тривалий мир, щоб зло не лишилось безкарним і щоб забезпечити свободу для України та всіх інших країн", - підсумувала президентка Європарламенту.