"Не могли порушити санкції": Дублін розслідує наявність ірландських деталей у російських "шахедах"
Глава уряду Ірландії Лео Варадкар заявив, що країна проводить розслідування після того, як у російському "шахеді" іранського виробництва було знайдено ірландські деталі
Про це він сказав на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом Зеленським.
Посадовець зазначив, що не вірить, що ірландські компанії порушили санкції.
"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", - сказав він.
Варадкар вважає, що санкції могли порушити "якісь треті сторони".
- Керівник офісу президента України Андрій Єрмак 18 липня повідомив, що у збитому вночі над Миколаєвом дроні були знайдені деталі з країн Заходу та Азії, серед них були і складові з Ірландії.
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