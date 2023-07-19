Про це він сказав на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом Зеленським.

Посадовець зазначив, що не вірить, що ірландські компанії порушили санкції.

"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", - сказав він.

Варадкар вважає, що санкції могли порушити "якісь треті сторони".