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Головна Війна з Росією Примусова паспортизація: росіяни шукають тих, хто не отримав паспорт РФ на окупованих територіях Херсонщини

Примусова паспортизація: росіяни шукають тих, хто не отримав паспорт РФ на окупованих територіях Херсонщини

12 вересня, 2023 вiвторок
11:56
Війна з Росією паспорт рф

Російська поліція проводить рейди по населених пунктах окупованої Херсонщини в пошуках тих, хто не отримав паспорт РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Вони обмежують пересування місцевого населення по селах і шукають тих, хто відмовився отримувати паспорт громадянина Російської Федерації.

Центр повідомляє, що росіяни тиснуть та проводять репресивні заходи, щоб змусити населення отримувати паспорти РФ, але вони провалюють заплановані темпи паспортизації.

"Місцеві мешканці відмовляються визнавати себе "росіянами". Особливо окупанти мають низькі показники в селах, де мешканці менш залежні від виплат ворога", - йдеться у повідомленні.

  • На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські терористи використовують псевдовибори для збору даних у військкомат.
  • Росія на окупованих територіях України примушує місцевих "голосувати" на незаконних псевдовиборах, у деяких населених пунктах заборонений виїзд.
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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