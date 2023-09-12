Примусова паспортизація: росіяни шукають тих, хто не отримав паспорт РФ на окупованих територіях Херсонщини

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Вони обмежують пересування місцевого населення по селах і шукають тих, хто відмовився отримувати паспорт громадянина Російської Федерації.

Центр повідомляє, що росіяни тиснуть та проводять репресивні заходи, щоб змусити населення отримувати паспорти РФ, але вони провалюють заплановані темпи паспортизації.

"Місцеві мешканці відмовляються визнавати себе "росіянами". Особливо окупанти мають низькі показники в селах, де мешканці менш залежні від виплат ворога", - йдеться у повідомленні.